Москва, 28 июля, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Случаев передачи коронавируса от животных человеку нет, заявила 28 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова на конференции общества «Знание».

Эдвин Генри Ландсир. Исаак ван Амбург и его животные. 1839

Попова "Вирус неизвестный, мы не так давно его знаем. Для того чтобы его полностью изучить, времени, конечно, прошло не так много».

Она отметила, что коронавирус в последние полгода интенсивно мутировал и стал «гораздо более изменчив, чем мы наблюдали ещё год назад».

Попова «Но на сегодняшний день случаев описанных передачи болезни от животных к человеку нет».

Она напомнила про случай в Дании, где на ферме произошло заражение норок коронавирусом. Однако эта мутация вируса не закрепилась.

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