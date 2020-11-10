Копенгаген, , 23:08 — REGNUM Уничтожение особей норки за пределами ферм, зараженных коронавирусом, было ошибочным, заявил 10 ноября министр по вопросам продовольствия Дании Могенс Йенсен в эфире телеканала TV2.

«Мы ошиблись», — сказал Могенс Йенсен.

По его словам, у правительства не было юридических оснований для выдвижения требований уничтожения всех особей норок за пределами тех звероферм, где были выявлены зараженные коронавирусом звери.

Йенсен заявил, что берет на себя ответственность за ошибочное решение его министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Дании объявили о решении уничтожить всех норок на зверофермах, так как они могут быть заражены мутировавшей формой коронавируса. Утверждалось, что коронавирус может передаваться от норок к человеку.