Киев, , 14:24 — REGNUM На Украине эксперты сегодня, 27 июля, обсуждают требование канцлера Германии Ангелы Меркель к президенту Владимиру Зеленскому, которое подтвердил и МИД ФРГ, имплементировать в законодательство «формулу Штайнмайера» для урегулирования конфликта в Донбассе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, политический эксперт Дмитрий Марунич считает, что это заявление Берлина, по сути, можно рассматривать как напоминание Зеленскому о том, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук должен быть союзником власти, а не находиться под домашним арестом. Также он напоминает, что в декабре 2019 года в Париже Зеленский прямым текстом обязался имплементировать «формулу», что зафиксировано в коммюнике «нормандского саммита»,

«"Формула Штайнмайера» означает, что в Донбассе проходят выборы в местные советы, вечером того же дня Донбасс получает особый статус, а контроль над границей переходит к Украине. Сначала закон об особом статусе действует на временной, а после того как ОБСЕ официально признает выборы, то на постоянной основе… Зеленский на международном уровне оказался в неудобном положении», — отмечает Марунич.

Эксперт законопроект об имплементации формулы в украинское законодательство зарегистрирован в Раде еще в ноябре 2019 года, но подписан он не президентом, а лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком, который также приезжал в Бундестаг в рамках своего «Межпарламентского диалога во имя мира» и презентовал свой мирный план.

«Но при этом Порошенко, которому Зеленский обещал «Я — ваш приговор», гуляет на свободе и «в ус не дует». В Донбассе продолжаются боевые действия как и при Порошенко, а Медведчук находится под домашним арестом. Причем за полгода никто так и не предъявил нам никаких доказательств. А суд просто переносит даты заседания, чтобы не дать опротестовать арест», — констатировал Марунич.

Политолог считает, что неудобная ситуация на международном уровне вызвала естественный переполох в офисе президента Украины — потому что, по сути, ФРГ и лично Меркель «ткнули Зеленского носом» в то, что свои обещания надо выполнять, а с Медведчуком — сотрудничать.

«Вот и получается очень невыгодная история для Зеленского и компании. «Наши международные партнеры» денег не дали, по «Северному потоку — 2» Байден, Меркель и Путин решили без Зеленского, даже не заметив все эти вопли «ничего об Украине без Украины». Так еще и требуют выполнять обязательства и внедрять «формулу Штайнмайера». При этом главный человек, который должен быть союзником власти, если Зеленский действительно за мир, находится под домашним арестом, причем Меркель лично знает этого человека, ведь в 2014 году именно она просила Порошенко включить Медведчука в контактную группу», — резюмировал Дмитрий Марунич.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Ангела Меркель заявила, что для прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе нужна имплементация «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство. Также она сказала о медленном выполнении Минских договоренностей, подчеркнув, что сейчас сторонам «не хватает прогресса».