Глава Минтруда доложил Путину о выплатах на детей
Москва, 28 июля, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Пенсионный фонд России получил 12,4 млн заявлений на «школьные выплаты», они назначены уже на 16,5 млн детей. Об этом 28 июля заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Котяков добавил, что приём заявлений продолжается, согласно постановлению правительства, старт выплат намечен был на 16 августа.
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Как сообщало ИА REGNUM, выплата направлена на социальную поддержку семей с детьми. Получить её смогут граждане России, проживающие на территории страны.
Деньги перечислят одному из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей детей 6−18 лет. Ребёнку должно исполниться 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года.
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