Москва, 28 июля, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Пенсионный фонд России получил 12,4 млн заявлений на «школьные выплаты», они назначены уже на 16,5 млн детей. Об этом 28 июля заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Admobninsk.ru Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков

«На текущий момент в Пенсионный фонд поступили заявления от 12 млн 400 тыс. родителей. Уже приняты решения о назначении выплаты в отношении 16,5 млн детей», — доложил министр президенту России Владимиру Путину.

Котяков добавил, что приём заявлений продолжается, согласно постановлению правительства, старт выплат намечен был на 16 августа.

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Как сообщало ИА REGNUM, выплата направлена на социальную поддержку семей с детьми. Получить её смогут граждане России, проживающие на территории страны.

Деньги перечислят одному из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей детей 6−18 лет. Ребёнку должно исполниться 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года.

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