Москва, , 09:49 — REGNUM С 15 июля в Пенсионном фонде России (ПФР) открыт прием заявлений на получение единовременной выплаты в 10 тыс. руб. на учащихся школ. Это следует из принятого ранее постановления правительства РФ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Приём заявлений на выплату Пенсионным фондом России (ПФР) начнётся с 15 июля и продлится до 1 ноября», — говорится в постановлении.

Заявление можно подать как лично в территориальном отделении ПФР, так и с использованием портала госуслуг. При этом для подачи заявления необходимы паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, данные СНИЛС родителя и ребёнка, а также реквизиты банковского счёта.

Вместе с тем в случае наличия в семье нескольких детей школьного возраста достаточно будет одного заявления на всех.

В то же время пользователи портала госуслуг будут получать по электронной почте приглашения для предварительной подачи заявления, и в этих уведомлениях будет содержаться ссылка на заполненное заявление, после чего пользователю нужно будет только проверить корректность данных и подтвердить автоматическую отправку заявления в ПФР.

Также известно, что единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребёнку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года (включительно).

Помимо этого, на выплату могут претендовать люди с инвалидностью от 18 до 23 лет в случае, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.

Напомним, единовременная выплата на всех детей школьного возраста в размере 10 тыс. рублей будет произведена согласно указу президента России Владимира Путина.