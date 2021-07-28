Вена, 28 июля, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Строительство газопровода «Северный поток — 2» должно быть завершено к концу августа, а пуск первого газа возможен уже в 2021 году, заявил глава австрийской компании OMV, являющейся партнером российского «Газпрома», Райнер Зеле.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток-2

«Я скрещу пальцы за «Северный поток — 2». Глава (оператора газопровода) Nord Stream 2 AG говорит, что строительство будет завершено в конце августа. Поэтому мы верим, что газ может пойти в этом году, есть хорошие шансы, что это произойдет», — сказал Зеле на пресс-конференции.

Он также приветствовал соглашение между США и Германией по газопроводу, поскольку оно обеспечит завершение проекта и ввод в эксплуатацию.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствовали строительству газопровода. Однако власти США и Германии пришли к компромиссу по поводу запуска газопровода.

Отметим, что завершение укладки первой нитки газопровода «Северный поток — 2», о котором в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил президент РоссииВладимир Путин, стало сюрпризом для австрийской компании OMV.

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