Душанбе, , 12:33 — REGNUM Попытки США укрепиться в Туркестане после вывода из Афганистана контингентов НАТО только усилят нестабильность в регионе. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил 28 июля на совещании глав военных ведомств государств — участниц ШОС в Душанбе.

Сергей Шойгу Kremlin.ru

Он отметил, что спешный отвод иностранных контингентов из Афганистана привёл к резкому скачку военно-политической напряжённости, спровоцировал новые боевые действия.

«При этом американцы больше озабочены возможностью создания в центральноазиатских государствах новых транзитных маршрутов и логистических структур, размещением своих военных баз и объектов», — сказал Шойгу.

Российские военные о таких попытках знают и считают, что ни к чему хорошему они не приведут, так как в регионе надолго задержится НАТО, усилится нестабильность. Потому странам ШОС нужны постоянные консультации, чтобы не допустить дестабилизации на своих территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, Шойгу заявил о провале афганской миссии США и о нарастании в регионе террористической угрозы.

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