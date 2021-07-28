Москва, , 11:57 — REGNUM Миссия Соединенных Штатов и Североатлантического альянса в Афганистане провалилась, ситуация в республике стремительно деградирует, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС.

Сергей Шойгу Mil.ru

«Развитие событий в приграничных северных районах страны и массовый исход афганцев на территории Таджикистана и Узбекистана показывают, что договорённости между США и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не выполняются», — заявил Шойгу.

Он добавил, что ситуация в Афганистане «стремительно деградирует и практически вышла из-под контроля властей, а талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже контролируют большую часть территории». Особое беспокойство вызывает усиление в стране позиций ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шойгу заявил, что в связи с угрозами, которые связаны с выводом войск США и контингентов Североатлантического альянса (НАТО) из Афганистана, Россия, Таджикистан и Узбекистан проведут комплекс совместных военных учений.

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