Вашингтон, 28 июля, 2021, 10:21 — ИА Регнум. России и США придётся расширять состав участников соглашений по контролю над вооружениями. Об этом российский посол в США Анатолий Антонов заявил в опубликованном 28 июля интервью РИА Новости.

Ядерное оружие Франции

«В долгосрочной перспективе не удастся обойти вопрос о расширении состава участников договоренностей по контролю над вооружениями. Наиболее приоритетным представляется вовлечение Великобритании и Франции», — сказал Антонов.

По его словам, именно эти государства плотно координируют с США политику в военной ядерной сфере. Это происходит в рамках НАТО. Особенно актуален этот вопрос после того, как Лондон заявил о повышении максимального уровня ядерных боезарядов на 40% — до 260 единиц.

Напомним, число развернутых Россией и США ядерных боезарядов ограничивает соглашение СНВ-3. Каждая сторона может иметь их не более 1550, однако договором не ограничено количество ядерных боезарядов у американских союзников.

Как сообщало ИА REGNUM, на 28 июля намечены российско-американские переговоры по стратегической стабильности.

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