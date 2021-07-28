Вашингтон, , 10:11 — REGNUM Россия готова обсуждать с США любые вопросы, связанные с контролем над вооружениями, запретных тем для Москвы нет. Об этом посол РФ в США Анатолий Антонов заявил в опубликованном 28 июля интервью РИА Новости.

Анатолий Антонов Mil.ru

«Для нас запретных тем нет. Мы готовы обсуждать американские озабоченности, связанные с нашими новейшими стратегическими системами», — сказал Антонов в преддверии российско-американской встречи по стратегической стабильности, которая состоится 28 июля в Женеве.

По словам посла, Россия предлагает выработать так называемое новое уравнение безопасности и учесть в нём весь спектр наступательных и оборонительных вооружений в ядерном и неядерном оснащении. Это вооружения, способные решать стратегические задачи.

Важно, добавил он, уделить внимание системам, составляющим потенциал первого контрсилового удара. Также важно обсудить перспективные неядерные технологии, противоракетную проблематику, безопасность и предупреждение гонки вооружений в космосе, а также предотвращение развертывания наземных ракет средней и меньшей дальности в регионах мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Предстоящая встреча по стратстабильности — первая после июньского саммита. Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о выполнении достигнутых в Женеве договоренностей «в определённой степени».

Читайте также: В Кремле оценили выполнение женевских договорённостей РФ и США