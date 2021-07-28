Москва, 28 июля, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Нефть марки Brent практически не изменилась по итогам торгов 27 июля, завершив день в символическом минусе вблизи двадцатидневной скользящей средней, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

Павел Редин ИА Красная Весна Нефтедобыча. Станки-качалки

«Сегодня, 28 июля, котировки демонстрируют скромный восходящий уклон, продолжая тестировать уровень $74 за баррель.

В целом на рынке сейчас отсутствуют факторы, которые могли бы сильно надавить на цены или спровоцировать солидный подъем. Иными словами, консолидация после недавнего роста вполне оправдана.

В пользу утреннего укрепления Brent говорит отчет API, который показал накануне, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США сократились на 4,7 млн баррелей против прогноза — 2,9 млн баррелей.

Запасы бензина и дистиллятов снизились на 6,2 млн и 1,9 млн соответственно, также оказавшись лучше прогнозов.

В то же время бычий потенциал на рынке ограничен в связи с осторожностью игроков из-за пандемии и приближающегося заседания ФРС, итоги которого могут надавить на рисковые активы, включая нефть, через укрепление доллара.

В случае проявления ястребиной риторики центробанков США нефтяные цены рискуют отступить, однако падение при таком сценарии обещает быть непродолжительным.

Некоторую поддержку Brent может получить со стороны официальной статистики минэнерго США, если цифры окажутся не хуже оценки API. В случае разочарования котировки могут вернуться к отметке $73 или уйти ниже», — считает эксперт.

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