Москва, , 13:08 — REGNUM Россия и Соединённые Штаты в определённой степени выполняют договоренности, которые были достигнуты между президентами двух стан в ходе саммита в Женеве в июне 2021 года. Об этом 27 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Флаги России и США Minsvyaz.ru

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«Процесс пошёл, это очень сложный процесс, пока о надеждах говорить было бы преждевременно», — отметил официальный представитель Кремля.

Главное, что идут контакты, подчеркнул Песков.

«Вы знаете, что субстанция чрезвычайно сложная, — сказал пресс-секретарь главы государства. — Есть контакты по кибербезопасности, по стратегической стабильности, всё это идёт во исполнение тех договоренностей, которые были в Женеве достигнуты».

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Как сообщало ИА REGNUM, саммит президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена состоялся 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Переговоры длились 3,5 часа.

По мнению заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, саммит был результативным. Он выразил надежду на то, что Вашингтон не подвергнет «фундаментальной ревизии понимания, достигнутые на высшем уровне».