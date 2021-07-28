Симферополь, 28 июля, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Крещение Руси — одно из ключевых событий в отечественной и мировой истории, определившее развитие России. Об этом написал в соцсети глава Республики Крым Сергей Аксёнов 28 июля.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

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«Сегодня День Крещения Руси. Это одно из ключевых событий отечественной и мировой истории. Оно определило развитие России как великой страны-цивилизации, которая объединяет многие народы», — написал глава Крыма.

Аксёнов напомнил, что в Крыму отношение к этой дате особенное — святой князь Владимир принял крещение в Херсонесе, и здесь был сделан решающий шаг к крещению Руси.

«Наш полуостров — земля древнейшего христианства и в то же время родной дом для людей разных национальностей. Символично, что именно Крым в 2014 году стал «точкой сборки» Русского мира. Поздравляю всех с праздником, желаю духовной радости и всего самого доброго!» — обратился к крымчанам Аксёнов.