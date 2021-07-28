Москва, 28 июля, 2021, 09:21 — ИА Регнум. День Крещения Руси, которое состоялось в Киеве 28 июля 988 года и связано с именем святого равноапостольного князя Владимира, отмечают в России.

ИА REGNUM Памятник князю Владимиру в Москве

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В летописном «Сказании об испытании или выборе вер» рассказывается, что в 986 году князь киевский Владимир принимал в столице Руси послов от разных народов для выбора религии для своего народа.

При этом вначале в Киев пришли волжские болгары мусульманской веры, за ними — легаты от папы Римского, проповедовавшие латинскую веру, и хазарские евреи с иудаизмом. Последним, согласно летописям, прибыл проповедник из Византии, рассказавший Владимиру о православной вере.

Затем киевский князь направил девять посланников в страны, откуда в Киев прибыли проповедники, и по возвращении первые рассказали о религиозных обрядах этих стран, при этом наибольшее впечатление на них произвела патриаршая служба в Константинополе.

Как повествует «Повесть временных лет», в 987 году князь киевский Владимир решил крестить Русь «по закону греческому», однако не сразу принял христианство, захватив в 988 году Корсунь (территория современного Севастополя) и потребовав в жены сестру византийских императоров Василия II и Константина VIII — Анну. В случае отказа русский князь угрожал пойти на Константинополь, и императоры согласились, в свою очередь потребовав от Владимира крещения. После этого Владимир с дружинниками принял крещение от епископа корсунского и женился на Анне.

Затем в Киеве князь разгромил устроенное им до того в городе капище (пантеон Владимира), в ходе чего языческие кумиры были изрублены в щепки и сожжены. После этого он собрал жителей города на берегу Днепра, сказав: «Если кто не придет завтра на реку — богатый или бедный, нищий или раб — будет мне враг».

Крещение Руси было совершено у места, где в Днепр впадает река Почайна.

«На следующий же день вышел Владимир с попами царицыными и корсуинскими на Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни до шеи, другие по грудь, малые дети же у берега по грудь, некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили, попы же совершали молитвы, стоя на месте…», — говорится в летописях.

Это важнейшее в истории России событие произошло 28 июля 988 года, затем христианство приняли другие города Киевской Руси — Чернигов, Владимир-Волынский, Полоцк, Туров и пр. При этом принятие новой, единой веры стало серьезным шагом к объединению русских земель.