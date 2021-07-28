Вашингтон, 28 июля, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин руководит государством, у которого есть только ядерное оружие и нефть, и это «реальная проблема» российского лидера. Такое мнение выразил президент США Джо Байден, выступая 27 июля в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки.

Цитата из видео. kremlin.ru Джо Байден и Владимир Путин на встрече в Женеве

«Он руководит экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего. Больше ничего», — заявил Байден.

Он добавил, что российская экономика — восьмая из самых маленьких в мире, но затем поправился и уточнил, что не из маленьких, а из самых больших.

Байден также уверен, что Путин «находится в неприятном положении», и потому становится «более опасным».

Как сообщало ИА REGNUM, встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве.

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