Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Россия делает попытки вмешательства в промежуточные выборы в конгресс США, которые состоятся в 2022 году. Такое мнение 28 июля высказал журналистам американский президент Джо Байден по итогам посещения офиса директора национальной разведки Соединенных Штатов.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Байдена, властям США нужно выявлять «дезинформацию», все больше затрудняющую «для людей доступ к фактам».

«Россия уже это делает в отношении промежуточных выборов 2022 года в плане дезинформации», — сказал он.

Также американский президент добавил, что такое, якобы совершаемое Россией действие, является явным нарушением суверенитета США.

В то же время, Байден не привел каких-либо доказательств таких своих утверждений.

Вместе с тем, Москва неоднократно на высоком уровне опровергала заявления Вашингтона о якобы имеющем место «российском вмешательстве» в процесс выборов в Соединенных Штатах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты должны сотрудничать с Россией и Китаем, несмотря на то, что они являются соперниками и конкурентами Вашингтона.