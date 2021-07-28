Ереван, 28 июля, 2021, 06:36 — ИА Регнум. На северо-востоке армяно-азербайджанской границы в пределах Гегаркуникской области (Армения) произошли локальные бои с военными подразделениями Азербайджана, заявили 28 июля в пресс-службе минобороны Армении.

На границе Армении и Азербайджана

«28 июля в 03:40 (2:40 мск) подразделения ВС Азербайджана прибегли к провокации и нарушили режим прекращения огня на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы», — говорится в сообщении армянского ведомства.

В минобороны Азербайджана в свою очередь заявили, что боестолкновения спровоцировала стрельба с позиций Армении, которая началась примерно в 00:50 по местному времени. По утверждению азербайджанской стороны, армянские военнослужащие вели обстрел из стрелкового оружия и гранатометов.

По состоянию на 06:00 локальные бои продолжались, о пострадавших не сообщается.

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