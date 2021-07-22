Ереван, , 14:36 — REGNUM Зеркальный отвод войск и размещение российских пограничников, в результате чего может быть начат процесс демаркации границы между Арменией и Азербайджнаом, предложил начать азербайджанской стороне исполняющий обязанности армянского премьер-министра Никол Пашинян. Он заявил об этом 22 июля во время заседания правительства страны.

Никол Пашинян Primeminister.am

«Мы в очередной раз предлагаем начать зеркальный отвод войск от границ на участке Сотк — Хознавар (Гегаркуникская и Сюникская области Армении), после чего разместить вдоль границы российских пограничников или международных наблюдателей. Это позволит создать условия для начала процесса демаркации и делимитации границы», — сказал он.

Также Пашинян добавил, что, по его мнению, деструктивная политика Баку мешает установлению в регионе спокойствия, а также реализации соглашений по открытию коммуникаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Азербайджане был вынесен приговор гражданину России Эдуарду Дубакову. За участие в боях в Нагорном Карабахе Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 10 годам лишения свободы.