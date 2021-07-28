Вена, , 05:38 — REGNUM Генпрокуратура России внесла в специальный комитет Организации Объединённых Наций проект конвенции о противодействии киберпреступности, предложив существенно расширить перечень составов преступлений. Об этом 28 июля сообщил заместитель генпрокурора России Петр Городов.

Кибербезопасность

«В проекте нашли отражение 23 состава преступлений, включая несанкционированный доступ к персональным данным, незаконное распространение фальсифицированных лекарственных средств и медицинских изделий, терроризм, экстремизм, реабилитация нацизма, незаконный оборот наркотиков, оружия, вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность и многое другое — все самое актуальное в мире киберпреступности», — цитирует РИА Новости Городова.

По его словам, действующая Будапештская конвенция Совета Европы уже устарела для эффективного противодействия киберпреступности. Она разрабатывалась с 1997 по 2001 годы, поэтому в документе всего девять составов преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Читайте также: Киберпреступники нарастили активность на фоне Олимпиады

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия является одним из новаторов в сфере обеспечения кибербезопасности. В мае 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил создать систему по борьбе с киберпреступлениями.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин поручил создать систему по борьбе с киберпреступлениями