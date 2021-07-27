Вильнюс, 27 июля, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Литовский политик и общественник Альгирдас Палецкис признан виновным в шпионаже в пользу России. Такое решение вынес Шяуляйский окружной суд Литвы. Об этом 27 июля сообщил представитель судебной инстанции Витаутас Йончас.

Ru.mystockphoto.com За шпионаж

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»Его признали виновным в инкриминируемых ему деяниях — шпионаже в пользу России. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы», — уточнил в беседе с РИА Новости Йончас.

Также суд оставил в действии меру пресечения в виде интенсивного надзора.

«Пока приговор не вступит в действие, Палецкис должен находиться дома в Вильнюсе в указанные часы и не выезжать за пределы города, также остается залог в 50 тысяч евро, ему его не вернули», — добавил представитель суда.

У Палецкиса также есть 20 дней на обжалование приговора в апелляционном суде.

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Как сообщало ИА REGNUM, политик Альгирдас Палецкис находился в литовской тюрьме с осени 2018 года. Только в марте 2020 года литовская генпрокуратура завершила досудебное расследование и передала обвинения в отношении Палецкиса в суд. Сам обвиняемый в своих письмах из заключения утверждает, что его пытаются таким образом сломить и добиться признательных показаний, которых он так и не дал. В апреле Апелляционный суд Литвы отменил арест оппозиционеру, сменив меру пресечения на интенсивный надзор.