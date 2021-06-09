Олег Стеклов, 9 июня 2021, 20:52 — REGNUM Спецслужбы постсоветской Литвы не оставляют надежд снова упрятать за решётку по сфабрикованному уголовному делу известного литовского публициста и в недавнем прошлом — общественного деятеля Альгирдаса Палецкиса. Его штрафовали за отрицание современных литовских националистических мифов и почти полтора года продержали в тюрьме на основании показаний педофила.
Ныне над литовским диссидентом снова нависла угроза отправиться в места лишения свободы. Для всех идеализирующих ситуацию с правами человека в ЕС и верящих в приверженность прибалтийских этнократий демократическим принципам — открытое письмо Альгирдаса Палецкиса, обращённое к друзьям в России и других странах.
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Да, пишу эти строки как заинтересованное лицо — и этого не скрываю. Кто ж захочет вернуться в тюрьму еще на 9 лет? Такого наказания потребовала прокурор на недавнем заседании суда.
Однако в этом деле имеется и более значительный — общественный интерес. Интерес раздвинуть занавес секретности, который опустила прокуратура. Люди хотят знать, чего ж такого я «нашпионил»? Какие имеются факты? Прокуратура с самого начала процесса требовала проведения тайных судебных заседаний. Суд лишь частично удовлетворил это требование. С другой стороны, сама прокуратура официально признала, что в моем «деле» нет никаких государственных тайн. Никаких. Тогда откуда такая тяга к секретности?
Чтобы понять ее причины, вернемся в 19 декабря 2018 года. В тот день Литву потрясла новость: в стране орудовала сеть русских шпионов! Об этом сообщили главы сразу трех силовых структур — прокуратуры, госбезопасности и полиции. На совместной пресс-конференции.
Кстати, часто ли раньше бывали такие совместные выступления силовиков? Я что-то никак не припомню. Значит, их сообщение должно было звучать сенсационно…
И они рассказали о «массе найденных улик». Об угрозе, которая нависла над всеми добропорядочными гражданами. И обо мне — в эпицентре шпионской сети. Ещё только начав расследование, эти деятели каким-то мистическим образом уже знали, что я — «шпион». И публично это озвучили. Тем самым явно нарушив презумпцию невиновности. И надавив на будущий суд. Вскоре прокуратура дополнила обвинение тем, что я якобы собрал и передал России данные о литовских должностных лицах, расследовавших вильнюсские события 1991 года (взятие телебашни). По версии прокуратуры, я также собрал информацию о состоянии здоровья бывшего советского солдата, участника этих событий Юрия Меля, пребывающего в заключении в литовской тюрьме. Мало того, я ещё «планировал захватить и заложника» — известного литовского политика, ныне обозревателя Аудрюса Буткявичюса… (Правда, последнее обвинение быстренько улетучилось.)
На 528 суток,
Теперь, полагаю, даже моим неприятелям ясно, почему прокуратура настаивала на закрытых судебных заседаниях. И почему она потребовала вернуть меня в тюрьму еще на девять лет. В этом случае, как говорится, все концы в воду. Только так прокуратура может как-то «оправдать» моё прошлое полуторагодичное тюремное заключение ещё до всякого суда. А. Палецкис ведь виновен — чего вы хотите? Какие ещё могут быть вопросы? Но один вопрос был и будет. Простенький такой. Уголовный кодекс иногда рассматривается как эталон письменного стиля. Поскольку он точен и лаконичен. Его 119-я статья таковой и является: шпионажем занимался тот, кто собирал данные для иностранной разведки. Здесь ключевое слово — «собирал». Но прокуратура так никому и не представила, что же я «насобирал» о должностных лицах, расследовавших вильнюсские события, либо о заключённом Ю. Меле. Очевидно, она полагает, что со мной нечего возиться — хватит и абстрактных обвинений. Но, может, хотя бы общественность имеет-то право знать, за что хотят на девять лет вернуть в тюрьму гражданина Литвы?
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История вопроса — здесь