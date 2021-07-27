Москва, 27 июля, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Россия никогда не будет использовать собственные регионы для каких-либо сделок. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 27 июля журналистам, комментируя заявление турецкого профессора о возможном признании Москвой Северного Кипра в обмен на признание Крыма.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым

«Конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок, это исключено», — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что профессор из Турции вряд ли может выражать официальную позицию Анкары.

Ранее профессор турецкого Университета Малтепе Хасан Унал заявил, что Турция могла бы признать принадлежность Крыма России, если Россия признает независимость Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

Читайте также: Посольство России назвало некорректной карту Олимпиады с украинским Крымом