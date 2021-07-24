Токио, , 08:14 — REGNUM Новая карта на сайте летних Олимпийских игр в Токио, на которой неправильно определена территориальная принадлежность Крыма, должна быть изменена. Об этом 23 июля сообщили дипломаты посольства РФ в Японии на своей странице в Facebook.

Крым Normalplanet.com

Российских дипломатов возмутило переписывание границы на олимпийской карте. Изначально полуостров был изображён в составе России, однако затем составители карты убрали границу, отделяющую полуостров от Украины.

«Исходим из того, что Международный олимпийски комитет и Оргкомитет Токийской Олимпиады внесут в упомянутую карту соответствующие исправления, приводящие изображение Крыма в соответствие с очевидной правовой и объективной реальностью», — говорится в сообщении.

В посольстве напомнили также, что Крым вернулся в состав России в результате свободного волеизъявления его жителей на референдуме, проведенном в полном соответствии с международными стандартами. По итогам голосования, в котором приняли участие 82% граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.

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