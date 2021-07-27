Москва, , 13:11 — REGNUM Решение Соединенных Штатов о завершении боевой миссии в Ираке заслуживает повышенного внимания, заявил 27 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам представителя Кремля, конфликтный потенциал на Ближнем Востоке не должен прирастать новыми эпизодами после решения Вашингтона свернуть боевую миссию в республике.

Песков добавил, что Москва нацелена на продолжение контактов и развитие взаимоотношений с Багдадом.

Как сообщало ИА REGNUM, в совместном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Ирака Фуада Хусейна, распространённом 26 июля по итогам проведения стратегического диалога говорится, что боевая миссия американского контингента в Ираке будет прекращена к 31 декабря 2021 года, хотя США продолжат поддержку иракских сил безопасности.

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