Багдад, , 01:17 — REGNUM Боевая миссия американского контингента в Ираке будет прекращена к 31 декабря, хотя США продолжат поддержку иракских сил безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Ирака Фуада Хусейна, распространённом по итогам проведения стратегического диалога.

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«Делегации решили по итогам недавних технических переговоров, что отношения в области безопасности полностью перейдут к тренировкам, консультациям, помощи и обмену разведывательной информацией, и что к 31 декабря 2021 года в Ираке не останется сил США, участвующих в боевой миссии», — говорится в документе.

Стороны определили, что используемые контингентом США базы являются иракскими, и они функционируют в соответствии с законодательством Ирака. Международный контингент, включающий американские силы, присутствует в стране только для поддержки правительства Ирака в борьбе с группировкой «Исламского государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Кроме того, США намерены оказывать поддержку иракским силам безопасности и курдским формированиям «пешмерга» с целью укрепления потенциала «для противодействия будущим угрозам».

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