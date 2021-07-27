Москва, 27 июля, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Решение Соединенных Штатов о завершении боевой миссии в Ираке заслуживает повышенного внимания, заявил 27 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам представителя Кремля, конфликтный потенциал на Ближнем Востоке не должен прирастать новыми эпизодами после решения Вашингтона свернуть боевую миссию в республике.

Песков добавил, что Москва нацелена на продолжение контактов и развитие взаимоотношений с Багдадом.

Как сообщало ИА REGNUM, в совместном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Ирака Фуада Хусейна, распространённом 26 июля по итогам проведения стратегического диалога говорится, что боевая миссия американского контингента в Ираке будет прекращена к 31 декабря 2021 года, хотя США продолжат поддержку иракских сил безопасности.

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