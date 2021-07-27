В Кремле оценили выполнение женевских договорённостей РФ и США
Москва, 27 июля, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Россия и Соединённые Штаты в определённой степени выполняют договоренности, которые были достигнуты между президентами двух стан в ходе саммита в Женеве в июне 2021 года. Об этом 27 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Главное, что идут контакты, подчеркнул Песков.
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Как сообщало ИА REGNUM, саммит президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена состоялся 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Переговоры длились 3,5 часа.
По мнению заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, саммит был результативным. Он выразил надежду на то, что Вашингтон не подвергнет «фундаментальной ревизии понимания, достигнутые на высшем уровне».