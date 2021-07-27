Москва, 27 июля, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Совещание президента России Владимира Путина по социально-экономическому развитию страны анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом он сообщил 27 июля журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Путин

Песков подчеркнул, что в графике Путина на 27 июля есть «очень важное совещание», посвящённое текущей социально-экономической обстановке в России.

Он также отметил, что президент продолжает заниматься вопросами экономики. В этот день Путин проведёт ещё и «внутренние встречи».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля российский лидер провёл онлайн-заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Читайте также: Национальные проекты. Кто защитит нас от кривых новостей и лукавых цифр?