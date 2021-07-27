27 июля 2021 | Время чтения 10 мин

Андрей Маленький, , 10:11 — REGNUM Вся социально-экономическая политика государства выстраивается сегодня вокруг целей национального развития. Иных измерений успехов и неудач, чем показатели хода реализации национальных проектов, сегодня нет. Судя по оптимистичному отчету правительства перед президентом, нацпроекты в целом выполняются. «Уровень достижения показателей», повторяя слэнг премьера, в первом полугодии 2021 года стал на 10 процентов выше аналогичных показателей 2020 года. Это весьма достойные результаты, если считать прошлогодние показатели рекордными или хотя бы плановыми.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Поскольку точных данных у публики нет, то появляются сомнения. Амбициозное по постановке задач, но на деле малорезультативное правительство Д. Медведева отучило верить на слово. В риторике правительства М. Мишустина тоже пока больше оптимистического и пропагандистско-терапевтического содержания, чем всестороннего анализа. Поэтому требуется перепроверка, но где и как это сделать?

Ровно год тому назад должна была быть запущена правительственная информационно-аналитическая система для контроля за нацпроектами. Первый заместитель председателя правительства Р. Белоусов даже предлагал запустить интернет-сервисы для ознакомления и контроля россиянами исполнения мероприятий нацпроектов. Совет Федерации, Государственная дума, Счетная палата, Общественная палата, РСПП тоже публично обещали постоянно мониторить ход реализации нацпроектов и достижения национальных целей развития. Кроме них в общей сложности больше 20 общероссийских структур клялись регулярно поставлять обществу результаты собственного контроля за выполнением нацпроектов.

Андрей Белоусов Kremlin.ru

Однако не сложилось. Не получилось. С сентября 2020 года Счетная палата перестала обновлять информационную мониторинговую панель «в связи с корректировкой национальных целей и национальных проектов в соответствии с указом президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Так и объяснено.

Единственным государственным информационным ресурсом высокого уровня, доступным гражданам страны, оказался интернет портал с адресом национальныепроекты.рф. Его продюсирует АНО «Национальные приоритеты», созданное специальным распоряжением кабинета министров. Первоначальная редакция устава АНО, подписанная в ноябре 2019 года Д. Медведевым, содержала одну-единственную цель: «повышение осведомлённости граждан о возможностях и результатах национальных проектов (программ), расширение участия граждан в их реализации». Через полгода М. Мишустин дополнил эту цель второй, которая на самом деле вытеснила первую, а именно — «выполнение иных задач, связанных с информационным освещением деятельности правительства Российской Федерации». Сегодня материалы готовятся объединенной редакцией АНО «Национальные приоритеты» и информационного агентства ТАСС. Преобладают агитационно-, пропагандистки-, рекламные аспекты. Как решаются уставные задачи, а именно: мониторинг, разработка и развитие форматов участия граждан в национальных проектах; создание и развитие механизмов публичной экспертизы национальных проектов, а также создание постоянной обратной связи с обществом по поводу хода реализации национальных проектов? Плохо.

Если бы эти задачи решались удовлетворительно, то и без доклада М. Мишустина ситуация была бы ясной, а так за информацией нужно обращаться в подсистему управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». И здесь — засада. Доступа к этой подсистеме у граждан нет. А именно там происходит формирование, согласование, утверждение ежемесячных, ежеквартальных и итоговых отчетов о реализации проектов.

Пришлось искать информацию во всех возможных уголках открытого интернет-пространства. Кто ищет — тот найдет. Нашлось много интересного. И даже неожиданного. Оказывается, Министерство просвещения Российской Федерации совсем недавно обновило принципы своего отраслевого мониторинга, чтобы усилить контроль за закупками, за ходом работ в регионах по образовательным программам и проектам. Цель — предотвратить срывы строительства новых детских садов, школ, а также оснащения образовательных организаций оборудованием (т. е. не до жиру, не до 10% плюс, а лишь бы уложиться в плановые цифры). Первый срез нового мониторинга, прошедшего с 20 по 29 июня, показал: есть серьезные риски невыполнения национальных проектов. Во втором квартале лишь 64% от запланированных субъектами РФ средств были фактически ими использованы. В 35 регионах менее 50% запланированных ранее средств было пущено в работу. В числе наиболее проблемных регионов, которые не смогли запустить в работу даже четверть из запрошенных ими ранее из федерального бюджета средств (кассовое исполнение не более 25%): Астраханская, Курганская, Тверская, Воронежская, Сахалинская, Иркутская, Ростовская, Томская, Орловская и Новосибирская области, а также Республика Тыва, Кабардино-Балкарская Республика, Еврейская автономная область.

Минздрав аналогичную информацию о ходе реализации нацпроектов, курируемых ведомством, публике не предоставляет, а косвенный розыск приводит к неприятным оценкам для ведомства. В отрасли ежемесячные и квартальные данные стекаются в Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения, но свободный доступ к ним тоже закрыт. И тем не менее: институт координирует несколько федеральных проектов, в том числе — «Борьба с онкологическими заболеваниями». Здесь ситуация совершенно непрозрачная: хроническим стало нарушение сроков направления отчетных материалов 36 субъектами РФ. А отчеты 46 субъектов были направлены на доработку 3 и более раза. Так об этом сообщает сам институт.

Минздрав РФ Minzdrav.gov.ru

Комитет Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления опубликовал несколько десятков страниц сугубо проблемной информации, обобщив предоставленные органами государственной власти субъектов Российской Федерации данные в рамках подготовки заседания президиума Совета законодателей Российской Федерации на тему «Работа над реализацией национальных проектов в субъектах Российской Федерации». Десятки субъектов РФ заявили о своей тревоге в связи с неудовлетворительной коммуникацией внутри вертикали самой исполнительной власти. Одними из основных сложностей при реализации региональных проектов являются систематические технические ошибки в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы «Электронный бюджет». Речь касается самого существенного: внесения изменений в паспорта проектов, формирования и утверждения рабочих планов и отчетов о ходе реализации проектов. Ставропольский край считает неверным принцип распределения центром значений показателей и результатов федеральных проектов между субъектами Российской Федерации без учета позиций самих субъектов. И поменять что-либо невозможно после того, как паспорт проекта утвержден в Москве и обсчитан федеральным бюджетом. Риски неисполнения проектов становятся неотвратимыми.

Еще один эпизод. Он связан с поездкой председателя правительства в Дальневосточный федеральный округ 13−18 августа 2020 г. По итогам поездки было поручено в срок до 1 декабря 2020 г. предусмотреть для каждого субъекта Российской Федерации, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, плановые значения всех показателей на уровне выше среднероссийского и обеспечить их достижение с необходимым уровнем финансирования в рамках средств, предусмотренных в федеральном бюджете на реализацию проектов. Результат? Поручение не исполнено.

Счетная палата (пока не отказалась мониторить ход реализации нацпроектов) в прошлом году пыталась оценить процесс через уровень исполнения плановых расходов на реализацию национальных процессов. Это, понятно, не одно и то же, что и динамика показателей, но в любом случае наиболее близкое к ним, и главное — объективное и достоверное знание. Так вот, в первом полугодии прошлого года было исполнено всего лишь 35,1% показателя сводной росписи. Менее 25% были исполнены расходы по трем нацпроектам (программам): «Цифровая экономика Российской Федерации» — 10,5%; «Международная кооперация и экспорт» — 14,8%; «Экология» — 21,8%. Похвальба об исполнении нацпроектов повыше прошлогодних показателей на 10 процентов только откровенно настораживает. Спрашивается, стало чуть менее хуже, чем было? И это повод для литавр?

Прибавим сюда неизбывную тему воровства. Национальный проект «Здравоохранение» в прошлом году сильнее всех других нацпроектов подвергся коррупции. Об этом говорится в докладе генерального прокурора РФ Игоря Краснова в Совете Федерации, текст которого прокомментировали в ТАСС. «Свыше трети зарегистрированных преступных деяний, связанных с реализацией приоритетных национальных проектов, в 2020 году составляют преступления коррупционной направленности. Наибольший их удельный вес зафиксирован в сфере реализации национального проекта «Здравоохранение» (65) — 68,4% от всех преступлений, связанных с реализацией данного проекта», — говорится в документе. При этом, по данным надзорного ведомства, в сфере реализации нацпроекта «Экология» доля преступлений коррупционной направленности составила 61,1%, нацпроекта «Образование» — почти 40%, «Жилье и городская среда» — около 30%, «Демография» — 22,4%. Всего в 2020 году зарегистрировано 930 преступлений, связанных с реализацией национальных и федеральных проектов. По материалам прокурорских проверок возбуждено 476 уголовных дел данной категории, из них 102 — коррупционной направленности.

Коррупция Chris Potter

Эти темы должны постоянно исследоваться интернет-ресурсом «Национальные приоритеты». А позитивный новостной ряд уже и так много лет содержательно поставляет нам портал сделаноунас.рф. Он существует на общественных началах, создан много лет назад и обладает высоким рейтингом доверия. Он не претендует на роль навигатора по нацпроектам и путеводителя по достижениям правительства, а интегрирует информацию блогеров, для которых важно само по себе каждое позитивное событие в стране. Потому что такова гражданская и духовная позиция авторов, не столь пафосная и дизайнерская, как у правительственного рупора. Краткий обзор только июльских публикаций сайта «Сделано у нас» таков. Всего в России реализовано 1606 проектов импортозамещения. Состоялся перевод российских атомных электростанций на отечественную операционную систему Astra linux. Началось вытеснение монорельсовых транспортных электросистем зарубежных производителей российскими транспортными системами, которые в 4−5 раз дешевле импортных при сопоставимом качестве. Создано производство сотовых уплотнений, уникально незаменимых как для современных реактивных самолетов, энергетических турбин, так и для газоперекачивающих станций. Началось крупносерийное производство светодиодов мощностью линии 400 млн штук изделий в год.

22 июля «Сделано у нас» сообщил об еще одном прорыве. В мире зарегистрировано свыше 250 миллионов человек с хроническим гепатитом В. Каждый год от этого заболевания погибает больше миллиона человек. Полное излечение от хронического гепатита В пока невозможно. Научным сотрудникам Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава удалось разработать инновационную технологию лечения хронического гепатита B. Создан прототип фармацевтической субстанции, не имеющей аналогов в мире. В ее основу легла технология сайт-направленных белков-нуклеаз, которые могут за несколько суток уничтожить более 99 процентов вирусных геномов в инфицированных клетках. Действующее вещество отличается нетоксичностью и безопасностью.

Далее. Группа компаний «Дамате» запустила крупнейший в Европе завод глубокой переработки индейки мощностью 303 тонны в сутки. Предприятие расположено в Нижнеломовском районе Пензенской области. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает 100 позиций. В целом, на предприятиях группы компаний в Пензенской области работает уже порядка 10 тысяч человек.

В июле опубликовано около 100 информаций, которые непосредственно связаны с реализацией нацпроектов. Среди них особо значимое такое: компания «ВестМедГрупп» разработала баллонный кислородный редуктор, оснащенный быстроразъемным соединением. Что здесь суперважного? Пациентов можно подключать к аппаратам ИВЛ там, где отсутствует система централизованного медицинского газоснабжения, при возникновении чрезвычайных ситуаций и отсутствии поблизости медицинского учреждения, а также в спасательных транспортных средствах, в стационарах при проведении экстренных мероприятий по спасению жизни.

Совещание Владимира Путина с членами Правительства Kremlin.ru

Наибольшую часть своего доклада на последнем заседании президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам председатель правительства посвятил рассказу не о том, как кабинет министров будет исправлять ситуацию, а о 42 правительственных новациях. Как будто сам рассказ о светлом будущем сам по себе это светлое будущее и приближает. «Несколько тысяч специалистов занималось проработкой новых идей и предложений в Координационном центре правительства». Для чего? Расскажем позже. Главное в другом. Выслушав доклад, В. Путин особо подчеркнул, обращаясь к членам правительства: мы не должны бросать ранее начатые дела, что называется, на полпути, полностью переключаться на другие задачи, оставляя «долги», незавершённые начинания, не получив должной отдачи от того, что мы делали, чем мы занимались. Нужно последовательно и качественно выполнять все намеченные планы, выделять необходимые ресурсы своевременно и в полном объёме, а не по остаточному принципу, и главное — надо добиваться практического результата, видимого, понятного для наших граждан.

Надо бы всем нам прислушаться к тому, что говорит президент. Он прав.