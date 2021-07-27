Москва, 27 июля, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену привился от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи. Дипломат отметил, что власти Эфиопии не сомневаются в эффективности российского препарата.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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«Я сам привился «Спутником V», — сказал в беседе с РИА Новости посол.

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«У нас нет никаких проблем с этой вакциной, нужно только завершить процесс сделки, а так у нас нет никаких сомнений в качестве и эффективности российского препарата», — подчеркнул Тегену.

Посол уверен, что политизировать тему вакцин не стоит, так как это «вопрос науки, исследований, которые не могут быть оспорены».

«Это не то, о чем надо рассуждать, а то, чем занимаются в лабораториях», — считает Тегену.

Он также выразил надежду, что «Спутник V» будет зарегистрирован во многих странах.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что вакцинировался от коронавируса российским препаратом «Спутник V» и не испытал в результате этого побочных эффектов.