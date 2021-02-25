Москва, , 15:43 — REGNUM Посол Йемена в России Ахмед Салем аль-Вахейши прошел вакцинацию от COVID-19 российским препаратом «Спутник V». Об этом 25 февраля сообщили в йеменском посольстве в Москве.

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«Посол Йемена привился «Спутником V» и чувствует себя хорошо», — приводит сообщение представителя посольства Йемена ТАСС.

При этом ранее МИД РФ разослал приглашения всем посольствам и представительствам международных организаций в России принят участие в вакцинации от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство здравоохранения России вдвое снизило предельную отпускную цену на вакцину от COVID-19 «Спутник V», до 866 рублей за два компонента.