Токио, 27 июля, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Российские спортсмены Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов завоевали серебряные медали ОИ в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

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Золото взяли китайские спортсмены Цзян Жаньсинь и Пан Вэй. Третье место заняли Алена Костевич и Олег Омельчук с Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Аргентины в матче группового этапа Олимпийских игр в Токио. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:15, 25:13). В следующей игре российские волейболистки сыграют с Китаем 29 июля.

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