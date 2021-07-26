Москва, 26 июля, 2021, 15:22 — ИА Регнум. После глобального энергоперехода, связанного с отказом от углеводороводов, Россия может потерять до 10% ВВП. Об этом спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил 26 июля на семинаре по углеродному регулированию.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Чубайс

По его словам, Россию ждут колоссальные последствия глобального перехода. Самая уязвимая для страны зона — это экспорт, и он неизбежно пострадает из-за глобального энергоперехода.

«Мои собственные оценки, пока это мои собственные цифры, никем не подтвержденные, речь идет примерно о 10% валового внутреннего продукта», — заявил Чубайс.

Он добавил, что над этой темой сейчас работают «десятки министерств и ведомств» правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, Чубайс ранее заявил, что Россия может остаться великой энергетической державой за счёт экспорта водорода.

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