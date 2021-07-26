Москва, 26 июля, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Деятельность 45 нелегальных оружейников пресекла Федеральная служба безопасности (ФСБ) в 25 регионах России в июле. Об этом сообщает 26 июля пресс-служба ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ сотрудники

Операции против лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту проводились вместе с сотрудниками МВД и Росгвардии. По адресам их проживания правоохранители провели оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Нелегальных оружейников накрыли в Москве, Адыгее, Башкирии, Крыму, Мордовии, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском и Хабаровском краях, Амурской, Астраханской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Владимирской, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской и Тверской областях.

Итогом операций стало изъятие 272 единиц российского и зарубежного огнестрельного оружия. В числе изъятого — американский ружейный гранатомет «М-79» 1940 года, пулемёты, автоматы, пистолеты и револьверы и другое оружие, а также боеприпасы и мины, гранаты, патроны, взрыватели и глушители.

«Прекращена деятельность 32 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», — отметили в ФСБ.

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