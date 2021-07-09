Москва, , 14:14 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 9 июля обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ свои поручения, связанные с оборотом оружия.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Предлагаю сегодня вернуться к поручению, которое мною было сформулировано некоторое время назад после трагических событий, связанных с применением огнестрельного оружия», — сказал президент.

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Глава государства отметил, что таких случаев было несколько, и напомнил, что обсуждались дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности и предотвращений правонарушений в сфере оборота оружия.

Путин попросил главу МВД Владимира Колокольцева и главу Росгвардии Виктора Золотова изложить предложения, которые помогут «навести здесь должный порядок».

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани Советский суд избрал меру пресечения для двух новых фигурантов уголовного дела по стрельбе в гимназии №175.11 мая на гимназию напал вооруженный молодой человек, который окончил эту школу четыре года назад. В результате нападения девять человек погибли — семь школьников и двое взрослых, 23 человека пострадали.

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