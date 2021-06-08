Москва, , 08:33 — REGNUM В Госдуме разделяют тревогу профсоюзов по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам и отмечают отсутствие конкретики.

«Полностью разделяем тревогу ФНПР в отношении необходимости выхода из этого тупика — тема возврата индексации давно назрела, но конкретики в решениях по-прежнему нет», — отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) в ТГ-канале.

Вопрос в очередной раз завис, констатировал он.

«Остаётся только надеяться на его решение (в том или ином виде) до 1 января 2022 года, когда ожидается плановая индексация пенсий», — рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам требует срочного и справедливого решения. В этом уверен председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

В январе 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 февраля подготовить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.

Читайте ранее в этом сюжете: Путина просят срочно решить вопрос с индексацией пенсий