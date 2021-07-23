Екатеринбург, 23 июля, 2021, 08:08 — ИА Регнум. После острой фазы COVID-19 все пациенты испытывают общую утомляемость, мышечную слабость, одышку, сообщили 23 июля Екатеринбургском медицинско-научном центре профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора.

Дарья Драй ИА REGNUM Надпись COVID-19

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«У 100% пациентов наблюдается общая утомляемость, мышечная слабость, одышка, снижение толерантности к физическим нагрузкам, особенно у лиц, работающих во вредных условиях труда», — объяснили в центре, ссылаясь на известные данные российских и зарубежных учёных.

Реже пациенты в острой фазе заболевания жаловались на боли в суставах, боли за грудиной, нарушение сна, когнитивные нарушения, выпадение волос, тревогу и депрессию.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что симптомы COVID-19 могут быть весьма продолжительными и проявляться в течение шести месяцев уже после формального выздоровления.