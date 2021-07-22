Москва, 22 июля, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Тему разблокировки транспортных границ между Арменией и Азербайджаном, а также вопросы двусторонних отношений обсудили 22 июля по телефону российский президент Владимир Путин и и.о. армянского премьер-министра Никол Пашинян, сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Владимир Путин

Переговоры состоялись по инициативе Еревана. Обсуждались сотрудничество России и Армении в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и иных сферах.

«Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Затрагивалась также тематика разблокирования транспортных и экономических связей в регионе», — сообщили в пресс-службе.

Читайте также:Путин принял в Кремле президента Азербайджана

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад, 20 июля, президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал с визитом в Москве. Состоялась его встреча с Путиным, в ходе которой также затрагивался вопрос Нагорного Карабаха.