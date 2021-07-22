Москва, 22 июля, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В России за первые шесть месяцев 2021 года патенты на работу на территории страны получили почти 870 тыс. мигрантов, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом следует из статистических данных МВД по миграционной ситуации за январь-июнь текущего года.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«За январь-июнь 2021 года оформлено 869 718 патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году за указанный период патенты на работу на территории России оформили 649 145 мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, территориальные органы МВД России в первом квартале 2021 года депортировали из страны 1345 иностранных граждан и лиц без гражданства.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель высылки увеличился на 18%. Одновременно органы МВД РФ увеличили число выданных мигрантам разрешений на работу.

Читайте также: В МВД РФ обязали мигрантов подписывать «соглашение о лояльности»