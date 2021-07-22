Москва, 22 июля, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Россия поможет Таджикистану укрепить обороноспособность, безвозмездно построив заставу на границе с Афганистаном. Об этом сообщил 22 июля замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

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По его словам, помощь соседнему государству Россия продолжит оказывать и в двустороннем формате, и в рамках решения Совета коллективной безопасности ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы.

«Сейчас готовится к подписанию межправительственное соглашение об оказании безвозмездной помощи Таджикистану на цели строительства пограничной заставы на таджикско-афганской границе», — сказал Руденко РИА Новости.

Ранее в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном президент Владимир Путин подтвердил готовность России поддержать дружественное государство.

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