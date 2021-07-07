Москва, , 20:13 — REGNUM Таджикистан рассчитывает на помощь стран ОДКБ в ситуации с Афганистаном, заявил 7 июля представитель республики Хасан Султонов на заседании постоянного совета организации, состоявшегося в режиме видеоконференции.

ИА REGNUM)». Султонов «Поэтому хотели бы призвать государства-члены Организации внести свою лепту в полную реализацию указанного документа (решения Совета коллективной безопасности (СКБ) от 23 сентября 2013 г. «Об оказании помощи Республике Таджикистан в укреплении таджикско-афганской границы» — прим.)».

Как сообщили 7 июля в пресс-службе ОДКБ, Султонов в своём выступлении доложил обстановку, сложившуюся на границе с Афганистаном.

Напомнив, что 21 июня вооружённая группа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напала на пограничный комиссариат Шерхон-Бандар в афганской провинции Кундуз, представитель Таджикистана рассказал, что бои продолжались до утра, затем 134 военнослужащих Афганистана были вынуждены отступить на территорию Таджикистана через 3 и 4 заставы погранотряда «Пяндж».

Султонов "Наша страна, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства, разрешила прорвавшимся через госграницу афганским военным беспрепятственно пройти на территорию Таджикистана».

Он отметил, что среди афганских военных четверо были ранены и один — убитый. Через неделю, 27 июня, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали афганский пограничный пункт в местечке Чукчук уезда Калдор Балхской: 17 афганцев через 1-й пост погранотряда «Шахритус» были вынуждены отступить на территорию Таджикистана.

Затем талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полностью захватили афганские уезды Хохон, Шахрибузург и Рогистон, и ещё более 300, а затем ещё 94 и ещё 1037 афганских военных отступили в Таджикистан. Султонов подытожил: за последние две недели около полутора тысяч военнослужащих правительственных войск Афганистана перешли на территорию Таджикистана.

По его словам, в рамках нормализации обстановки и обеспечения безопасности министру обороны Таджикистана поручено мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для дальнейшего укрепления границы с Афганистаном.

Султонов рассказал также, что 5 июля президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудил ситуацию по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Обсуждался вопрос и с руководством Казахстана.

Султонов «Главы трёх государств-членов ОДКБ обстоятельно обсудили нынешнюю тревожную обстановку в северной и северо-восточной провинциях Афганистана, граничащих с Таджикистаном. Они подчеркнули, что таджикско-афганский участок границы имеет стратегическое значение в плане обеспечения безопасности южных рубежей Организации».

После этого он обратился к членам организации, отметив, что ОДКБ должна адекватно отреагировать на происходящее, «в том числе — принятием мер по усилению потенциала по защите южных рубежей».

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