Путин предложил насытить рынок овощами из Средней Азии
Москва, 21 июля, 2021, 18:53 — ИА Регнум. В ряде стран бывшего СССР есть ранние овощи и фрукты, которыми можно обеспечить российский рынок, заявил 21 июля президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
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Глава государства выслушал доклад вице-премьера Виктории Абрамченко о повышении цен на томаты, огурцы и овощи борщевого набора выше сезонных колебаний.
«Есть ещё один вопрос, связанный с нашим сотрудничеством с республиками Средней Азии, с другими бывшими республиками Советского Союза. Как здесь работа налажена? У них ранние овощи, ранние фрукты в большом количестве. И подешевле, чем в Европе, кстати сказать», — сказал президент.
В ответ Абрамченко рассказала, что такая продукция поставляется при условии соблюдения фитосанитарных норм.
«Понятно, что фитосанитарные нормы нужно соблюдать, только ни в коем случае нельзя допустить, чтобы фитосанитарные нормы использовались как рычаг, чтобы отдавливать конкурентов на рынке и не пускать товар на наш рынок, вот о чём речь», — обратил внимание Путин.
Он поручил внимательно за этим смотреть.
«Там большой объём. И качество хорошее, и объём большой. И, соответственно, влияет в нужном нам направлении на цены. Обязательно посмотрите», — поручил президент.