Путин назвал слабым информирование жителей России о прививках
Уровень информированности жителей России о прививках от коронавируса недостаточен, заявил 21 июля президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Голикова: заболеваемость COVID-19 смещается из центральных регионов России
В России наблюдается смещение заболеваемости COVID-19 из центральных и столичных регионов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова заявила, что российские вакцины работают
Вакцинация от коронавируса в России идёт активно, заявила 21 июля вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента страны с членами правительства.
Путин предложил перенести на федеральный уровень борьбу с лесными пожарами
Для крупных регионов России имеет смысл допустить передачу полномочий в области лесных отношений на федеральный уровень. Об этом 21 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Путин констатировал обострение ситуации с ценами на продовольствие в России
В России наблюдается обострение ситуации с подорожанием базовых продуктов питания, заявил Владимир Путин.
Голикова: вакцинация в РФ идет активно, поствакцинальных осложнений нет.
Жители России страдают от природных пожаров — Путин
Природные пожары — это большая проблема для России в этом году, заявил 21 июля президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Заболеваемость коронавирусом смещается из центральных и столичных регионов — Голикова.
Путин предложил передать охрану лесов ряда регионов на федеральный уровень
Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о передаче на федеральный уровень полномочий по лесным отношениям в регионах с обширными лесами и низкой плотностью населения.
Путин призвал иностранных коллег не тормозить регистрацию российских вакцин
Российские вакцины следует признать и применять, поскольку бесполезно каждой отдельной стране бороться с COVID-19, заявил 21 июля президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Путин призвал активнее убеждать граждан вакцинироваться от коронавируса
Вакцинацию от коронавируса в России нужно проводить быстрее, заявил 21 июля президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Зиничев оценил масштабы лесных пожаров в России
В 2021 году площадь лесных пожаров оказалась меньше, чем в 2020 году. Об этом 21 июля заявил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Путин заявил, что с COVID-19 в России всё очень не просто
Ситуация с коронавирусом в России очень не простая, заявил 21 июля президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Путин: это лето стало для нас очередным испытанием в борьбе с коронавирусом. Очень все непросто, как мы видим. Понятно, что люди устали, почти никого не обошла эта беда.
Путин: большинство граждан понимают необходимость вакцинации
В России необходимо усилить работу по информированию граждан о необходимости вакцинации от коронавируса. Об этом 21 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Путин: повышение темпов вакцинации — это главная задача
Темпы вакцинации от коронавируса в России остаются недостаточными. Об этом 21 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Нельзя навязывать прививку — Путин.
Путин признал обострение ситуации с ценами на базовые продукты питания в РФ.
Путин — Западу: хватить делить пандемию на свою и чужую!
Многие страны по-прежнему тормозят регистрацию российских вакцин от коронавируса. Об этом 21 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Нужно повысить темпы вакцинации в России, важно убеждать людей в необходимости привиться — Путин.
Путин: коварная возвращающаяся эпидемия коронавируса доставляет немало проблем.
Путин оценил реакцию регионов на лесные пожары
В ряде регионов России удалось своевременно отреагировать на начало пожаров, но удалось сделать это не везде. Об этом 21 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Не во всех регионах удалось предотвратить ЧС из-за аномальной жары, но некоторые справились — Путин.
Путин о пожарах в России: проблема остро стоит в повестке дня, в этом году вряд ли можно было избежать этого.