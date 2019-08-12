21 Июля
 
17:50

Путин назвал слабым информирование жителей России о прививках

Уровень информированности жителей России о прививках от коронавируса недостаточен, заявил 21 июля президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства.

17:45

Голикова: заболеваемость COVID-19 смещается из центральных регионов России

В России наблюдается смещение заболеваемости COVID-19 из центральных и столичных регионов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

17:43

Голикова заявила, что российские вакцины работают

Вакцинация от коронавируса в России идёт активно, заявила 21 июля вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента страны с членами правительства.

17:40

Путин предложил перенести на федеральный уровень борьбу с лесными пожарами

Для крупных регионов России имеет смысл допустить передачу полномочий в области лесных отношений на федеральный уровень. Об этом 21 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

17:36

Путин констатировал обострение ситуации с ценами на продовольствие в России

В России наблюдается обострение ситуации с подорожанием базовых продуктов питания, заявил Владимир Путин.

17:31

Голикова: вакцинация в РФ идет активно, поствакцинальных осложнений нет.

17:31

Жители России страдают от природных пожаров — Путин

Природные пожары — это большая проблема для России в этом году, заявил 21 июля президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства.

17:27

Заболеваемость коронавирусом смещается из центральных и столичных регионов — Голикова.

17:26

Путин предложил передать охрану лесов ряда регионов на федеральный уровень

Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о передаче на федеральный уровень полномочий по лесным отношениям в регионах с обширными лесами и низкой плотностью населения.

17:22

Путин призвал иностранных коллег не тормозить регистрацию российских вакцин

Российские вакцины следует признать и применять, поскольку бесполезно каждой отдельной стране бороться с COVID-19, заявил 21 июля президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

17:16

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Цитата из видео. kremlin.ru

17:15

Путин призвал активнее убеждать граждан вакцинироваться от коронавируса

Вакцинацию от коронавируса в России нужно проводить быстрее, заявил 21 июля президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства.

17:13

Зиничев оценил масштабы лесных пожаров в России

В 2021 году площадь лесных пожаров оказалась меньше, чем в 2020 году. Об этом 21 июля заявил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

17:05

Путин заявил, что с COVID-19 в России всё очень не просто

Ситуация с коронавирусом в России очень не простая, заявил 21 июля президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства.

17:02

Путин: это лето стало для нас очередным испытанием в борьбе с коронавирусом. Очень все непросто, как мы видим. Понятно, что люди устали, почти никого не обошла эта беда.

16:58

Путин: большинство граждан понимают необходимость вакцинации

В России необходимо усилить работу по информированию граждан о необходимости вакцинации от коронавируса. Об этом 21 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

16:56

Путин: повышение темпов вакцинации — это главная задача

Темпы вакцинации от коронавируса в России остаются недостаточными. Об этом 21 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

16:55

Нельзя навязывать прививку — Путин.

16:55

Путин признал обострение ситуации с ценами на базовые продукты питания в РФ.

16:54

Путин — Западу: хватить делить пандемию на свою и чужую!

Многие страны по-прежнему тормозят регистрацию российских вакцин от коронавируса. Об этом 21 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

16:50

Нужно повысить темпы вакцинации в России, важно убеждать людей в необходимости привиться — Путин.

16:50

Путин: коварная возвращающаяся эпидемия коронавируса доставляет немало проблем.

16:49

Путин оценил реакцию регионов на лесные пожары

В ряде регионов России удалось своевременно отреагировать на начало пожаров, но удалось сделать это не везде. Об этом 21 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

16:49

Не во всех регионах удалось предотвратить ЧС из-за аномальной жары, но некоторые справились — Путин.

16:49

Путин о пожарах в России: проблема остро стоит в повестке дня, в этом году вряд ли можно было избежать этого.