Москва, 21 июля, 2021, 18:12 — ИА Регнум. На территорию России ввезли 37 тыс. тонн сахара по беспошлинной квоте, сообщила 21 июля вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании президента с членами правительства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахар

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"Ещё одна мера, которая принята правительством для стабилизации ситуации с сахаром, это мера по беспошлинной квоте на ввоз сахара белого в нашу страну. Объём — 350 тыс. тонн. На сегодняшний день мы уже ввезли 37 тыс. тонн сахара, который приобретён в основном кондитерскими предприятиями», — доложила зампред правительства.

Кроме того, в России в 2021 году были увеличены посевные площади под сахарную свёклу, отметила вице-премьер.

«Планируется собрать 26 тыс. тонн этой культуры», — сказала Абрамченко.