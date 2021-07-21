Париж, , 15:58 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон поручил провести серию расследований по делу о прослушивании телефонных переговоров с использованием израильской системы электронного шпионажа Pegasus. Об этом 21 июля в эфире местного телевидения сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс.

Слежка — Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Если эти факты подтвердятся, то это было бы весьма серьёзно», — подчеркнул глава французского правительства.

Он указал на необходимость «установить подлинную картину в связи с этим разоблачением» прежде чем говорить о какой-либо реакции со стороны Парижа. Это было бы безответственным, отметил Кастекс.

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Напомним, французская газета Le Monde сообщила, что телефонные номера главы Пятой республики Эммануэля Макрона, а также бывшего премьер-министр страны Эдуара Филиппа и еще 14 французских министров могли быть в числе отслеживаемых марокканскими спецслужбами через программу Pegasus.

Как сообщало ИА REGNUM, соучредитель и гендиректор израильской фирмы NSO Group Шалев Хулио отрицает, что разработанная его компанией программа Pegasus использовалась для слежки за представителями гражданского общества.