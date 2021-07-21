Иерусалим, , 14:03 — REGNUM Соучредитель и гендиректор израильской фирмы NSO Group Шалев Хулио отрицает, что разработанная его компанией программа Pegasus использовалась для слежки за представителями гражданского общества, пишет газета Financial Times.

«Мы четко заявляем, что они (представители гражданского общества) не являются целями Pegasus, их не выбирали в качестве целей или потенциальных целей программы», — сказал он.

Он также пообещал отключить все системы, в отношении которых докажут, что они заразили телефоны журналистов или политиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер партии Индийский национальный конгресс в штате Мадхья-Прадеш Камаль Натх назвал предполагаемое использование правительством израильской шпионской программы Pegasus «крупнейшей атакой на частную жизнь».

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