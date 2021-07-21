Москва, 21 июля, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Москве имеется в наличии вакцина «ЭпиВакКорона», однако её объёма достаточно только для вакцинации вторым компонентом. Об этом 21 июля сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

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В депздраве рассказали, что в столицу поступила вакцина «ЭпиВакКорона» в том объёме, который необходим «для вакцинации вторым компонентом тех жителей, кто уже ранее сделал первую прививку этим препаратом». Следовательно, вакцина не может быть общедоступной для всех москвичей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля началась отправка новой партии вакцины «ЭпиВакКорона» в российские регионы.