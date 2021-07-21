Алма-Ата, Казахстан, 21 июля, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В Алма-Ате приостановили лицензию университета иностранных языков и деловой карьеры, где 90% студентов показали неудовлетворительный уровень знаний. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Казахстана.

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Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки лишил университет лицензии по итогам повторной проверки вуза. Специалисты выявили нарушения по 36 из 49 пунктов проверочного листа.

Комитет представил вузу время для устранения недочетов. Однако повторная проверка показала, что вуз не провел необходимую работу.

Глава управления комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Эльвира Сапарбекова отметила, что в университете не сформирована внутренняя система обеспечения качества образования.

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