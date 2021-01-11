Нур-Султан, , 14:39 — REGNUM Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки Казахстана изъял в 196 колледжах лицензии по 500 специальностям. Об этом заявила глава ведомства Гулзат Кобенова, сообщает Zakon.kz.

По её словам, большинство специальностей не соответствует квалификационным требованиям и профилю учебного заведения. В колледжах была заметна нехватка преподавательского состава, отсутствовала материально-техническая база и лабораторное оборудование.

В министерстве образования и науки Казахстана отметили, что все студенты колледжей переведены в другие учебные заведения, а преподаватели трудоустроены на новом месте.

«О каком качестве можно говорить, если медицинский колледж готовил финансистов, бухгалтеров, программистов», — сказала Кобенова.

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