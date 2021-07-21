Москва, 21 июля, 2021, 09:07 — ИА Регнум. После получения первой части вакцины от COVID-19 необходимо принять меры, чтобы не заболеть этой болезнью до получения второй части. Об этом заявил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Вакцинация

«Иммунная система, получив первую порцию антигенной нагрузки, начинает запускать полноценный ответ для последующей выработки защиты — антитела, клетки памяти и так далее», — сказал он РИА Новости.

По его словам, если организм в этот момент получает дозу «живого вируса», ответ может быть непредсказуемым — как весьма слабым, по типу ОРВИ, так и чрезмерным, с тяжелым мультисистемным поражением.

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Важно в это время соблюдать все противоэпидемические меры. Кроме того, в первые несколько дней после вакцинации не рекомендуется подвергать организм чрезмерным нагрузкам. В случае, если человек заболел в промежутке между инъекциями, необходимо обратиться к врачу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что у людей, которые заразились штаммом коронавируса «Дельта», такие симптомы, как нарушение обоняния и вкуса, стали встречается реже. А вот желудочно-кишечные симптомы, напротив, стали фиксироваться у большего числа пациентов.

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